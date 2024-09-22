تصعيد الأحداث بين حزب الله وإسرائيل يثير تساؤلات حول مستقبل المواجهة

يطرح ال تصعيد بين « حزب الله » و إسرائيل تساؤلات حول مستقبل ال مواجهة بين الطرفين، لا سيما أن ال تصعيد يعدّ الأوسع والأخطر منذ بداية المواجهات قبل 11 شهراً، فهل هو مقدمة لحرب، أم يكون عاملاً لتحريك المياه التفاوضية تحريكاً كبيراً، لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لتهدئة الوضع في لبنان ؟.

يؤشر إلى احتمال تنفيذ خطوات أخرى نحو حرب شاملة، لا سيما بعد تفجير أجهزة النداء والاتصالات اللاسلكية من بُعد، ويؤكد عدد من المحللين أن الهجمات الأخيرة ضد «حزب الله»، خلقت «فرصة نادرة» لإسرائيل للتحرك بحزم ضد الحزب ومخزونه الهائل من الصواريخ الموجهة بدقة، إذ تعطلت أنظمة الاتصالات التابعة للجماعة، وتم اغتيال وإصابة عدد كبير من قادتها الميدانيين، وصرح مسؤولون إسرائيليون، في أكثر من مناسبة، عن توسيع قاعدة الحرب في لبنان، وتهديدات باحتمال الدخول برياً، وكذلك عدم وقف التصعيد مع أي...

حيث أطلقت تل أبيب خلال اليومين الماضيين، رسائل تصعيدية ميدانياً وديبلوماسياً، قبل 7 أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يستهدف نتنياهو اتساع نطاق الحرب، للحفاظ على بقائه السياسي، مستغِلاً انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية، فيما هدّد وزير الدفاع، يوآف غالانت، بأنّ «الحزب» سيدفع ثمناً متزايداً مع مرور الوقت.

حزب الله إسرائيل تصعيد مواجهة صراع غزة لبنان

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