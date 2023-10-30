تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وسوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أنه قصف أهدافا في كل من الجارتين سوريا ولبنان ردا على هجمات صاروخية انطلقت منهما.

وأعلنت حركة حماس في لبنان في بيان مسؤوليتها عن إطلاق 16 صاروخا من الأراضي اللبنانية على مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف "خلية إرهابية" أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان على إسرائيل.

ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي علمه بهذا الحادث. ولكنه قال إن الجنود الإسرائيليين هاجموا "إرهابيا" كان يقوم بتسيير طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية. وردا على ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونفذت غارات جوية على مشارف قريتين قريبتين من الحدود. headtopics.com

وفي الوقت نفسه، في سوريا المجاورة، قال نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل قصفت مواقع في ريف درعا بعد سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وبعد ساعات قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي "قصف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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