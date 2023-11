تشيلي: استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل للتشاور في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة

أعلن رئيس تشيلي استدعاء سفير تشيلي لدى إسرائيل للتشاور في ظل انتهاكات إسرائيل "للقانون الدولي الإنساني" في قطاع غزةوزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعاتتوقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

ALKHALEEJ: رغم مخاوف توسع الصراع .. الطيران الإسرائيلي يستهدف درعاأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا رداً على إطلاق صواريخ، رغم تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع...

ALKHALEEJ: بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيلأعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

ALKHALEEJ: النرويج: إسرائيل لم تحترم القانون الدولي بشكل كاملعبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، الثلاثاء، عن اعتقاد بلاده بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة...

ALKHALEEJ: غوتيريش يحذر من «تصعيد خطر خارج غزة»أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، عن «قلقه البالغ» إزاء «تصاعد حدة النزاع» بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة

ALARABIYA_BRK: يوم جديد في التصعيد في غزة.. غارات واشتباكات عنيفة ودعوات لإيصال المساعداتيشهد قطاع غزة، الاثنين، يوماً جديداً من الغارات المكثفة والتصعيد في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقتها إسرائيل ضد حماس منذ 3 أسابيع، عقب الهجوم

ALKHALEEJ: جنوب إفريقيا تدعو لنشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزةدعت جنوب إفريقيا، الاثنين، الأمم المتحدة إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة الفلسطيني...

