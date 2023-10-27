تشافي يلمح إلى امكانية عودة نجومه المصابين أمام ريال مدريد

ألمح مدرب برشلونة تشافي هرنانديس إلى إمكانية عودة بعض نجومه المصابين للمشاركة في الكلاسيكو ضد ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد غدا في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذا وصلوا إلى مستوى جاهزية 100 بالمئة.

وافتقد بطل الليغا إلى خدمات المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا ولاعبي الوسط بيدري والهولندي فرينكي دي يونغ والمدافعين الفرنسي جول كونديه وسيرجي روبرتو في الأسابيع الأخيرة. وشارك جميع هؤلاء اللاعبين في التدريبات اليوم باستثناء سيرجي روبرتو.

وقال تشافي إنه فوجئ بتعافيهم وتصميمهم على اللعب ضد ريال مدريد، مضيفاً في تصريحات للصحافيين "لقد فوجئت برؤيتهم في التدريبات أيضًا". وتابع "اللاعبون الذين استبعدناهم تقريبًا ويريدون التواجد في المباراة، جميعهم يريدون اللعب. إنهم جميعًا يشعرون بحالة جيدة جدًا وسيتعين علينا الانتظار حتى الغد للحصول على قائمة الفريق". headtopics.com

ولم يلعب ليفاندوفسكي منذ خروجه مصابًا أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الرابع من أكتوبر الحالي بسبب مشكلة في الكاحل. وقال تشافي "بالتأكيد لن أخبركم بالتشكيلة أو أعطي أي مؤشرات بخصوصها، (لكنه) يشعر بحالة جيدة جدا، إنه بخير". وأضاف "إنهم جميعًا يشعرون بالارتياح ويريدون التواجد هناك، إنها مباراة مهمة جدا".

من جهته، لعب دي يونغ للمرة الاخيرة في سبتمبر قبل أن يعاني من التواء في الكاحل، بينما أبعدت إصابة في الفخذ بيدري عن الملاعب منذ أغسطس الماضي. ويغيب الجناح رافينيا عن الملاعب بسبب مشكلة في الفخذ منذ سبتمبر، بينما تعرض كونديه لالتواء في الركبة أمام غرناطة في العاشر من أكتوبر الحالي. وقال تشافي إنه لن يتردد في إشراك أي من اللاعبين العائدين إذا كانوا في كامل لياقتهم. وأضاف المدرب "إذا كانوا جاهزين بنسبة 100 بالمئة، سأدفع بهم، لا توجد مشكلة". headtopics.com

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