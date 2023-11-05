تسلا تطلق نموذجًا جديدًا يمكنه الولوج إلى تويتر في الوقت الفعلي

وأعلنت شركة تسلا عن إطلاق نموذج جديد يحمل اسم غروك، ويمكنه الولوج إلى شبكة تويتر في الوقت الفعلي. وسيتاح هذا النموذج في البداية للمشتركين في الصيغة الأغلى للمنصة. وأوضح مالك شركتي تسلا وسبايس إكس أن غروك يتمتع بإمكانية الولوج في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر تويتر، مما يمنحه ميزة تميزه عن النماذج الأخرى. وأضاف أن النموذج يعشق السخرية.

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