تسعيني يسير 36 كيلومتراً في 21 ساعة | صحيفة الخليج

تمكن الإسباني ألفريدو ألياجا، 92 عاماً، من عبور أخدود جراند كانيون «الأخدود العظيم» سيراً على الأقدام من الطرف إلى الطرف الآخر، قطع فيها مسافة 36 كيلومتراً خلال 21 ساعة، في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر شخص على الإطلاق يعبر الأخدود سيراً على الأقدام، وتحطيم الرقم القياسي العالمي الحالي الذي يحمله الأمريكي، جون جيبيكيما، والبالغ من العمر 91 و151 يوماً، عندما أكمل رحلته في مارس/آذار الماضي، مثبتين بذلك أن العمر ليس إلا مجرد رقم.

ورافق ألفريدو ألياجا في محاولته، ابنته أنابيل ألياجا بوكيناو المقيمة في ولاية كارولينا الشمالية، وزوجها يورجن بوكيناو، ومتطوعان آخران. وقال ألياجا: «سواء اعترفت موسوعة غينيس للأرقام العالمية بمحاولتي أم لا، فأنا أخطط لعبور الأخدود مرة أخرى العام المقبل، فلا يمكن القول، إنني أكبر من أن أفعل هذا، فأنا أتمتع بصحة جيدة وسعيد».

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