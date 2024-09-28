ترهيب ترامب: جرائم غوغل و مقاضاتها عند فوزه بالانتخابات

اتهم دونالد ترامب ، أمس، محرك البحث غوغل بعرض مقالات سيئة فقط عنه، متعهداً بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه ب الانتخابات الرئاسية .

وقال في المنشور: «هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائياً بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات». وجاء منشور ترامب بعد تقرير لمنظمة محافظة عن النتائج التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثاً شمل عبارة «سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024».

ترامب غوغل الانتخابات الرئاسية المدعي العام كامالا هاريس

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