ترامب متوجها إلى القاضي: 'دع أولادي وشأنهم يا إنغورون'

ويشغلان معا منصب الرئيس التنفيذي بالنيابة في "منظمة ترامب" التي تضم شركات عدة تتولى إدارة ناطحات سحاب ومساكن ومكاتب وفنادق فخمة وملاعب غولف عبر العالم. وهما متهمان، مثل والدهما من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بتضخيم قيمة أصول هذه المجموعة بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض مصرفية بأفضل الأسعار وشروط تأمين امتيازية.

ومنذ بداية المحاكمة في 2 أكتوبر، حكم عليه القاضي إنغورون بدفع غرامتين قيمتهما 5 آلاف و10 آلاف دولار، إحداهما دفعة واحدة، بعد تهجمه على كاتبة الضبط في المحكمة. وبعد يومين يتم الاستماع أيضا لابنته إيفانكا، رغم أنها غير معنية بتهم الاحتيال إذ غادرت المجموعة في العام 2017 لتعمل مستشارة لوالدها الرئيس.

على المستوى السياسي يعد الابنان حليفين قويين ووفين لوالدهما، ويعبران يوميا عن دعمهما له في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.وتقوم هذه الخطة، كما يؤكد محامو الدفاع، على أن تقدير قيمة الأصول المكونة للامبراطورية العائلية، مثل برج ترامب الشهير في نيويورك، استند إلى حسابات طبعتها الذاتية لكنها كانت صادقة، وإلى أن المصارف لم تخسر أي شيء في القروض التي منحتها لمنظمة ترامب.

ويقيم ترامب الذي يحضر جلسات هذه المحاكمة بانتظام، ما يشبه مؤتمرات صحافية مصغرة في أروقة المحكمة ويطرح نفسه كضحية لمخطط قضائي يستهدفه، تماما كما يفعل في أربع محاكمات جنائية أخرى يخوضها، تتعلق أبرزها باتهامه بمحاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في 2020 التي فاز فيها منافسه الديموقراطي جو بايدن.ويدل حضور ترامب الجلسات على الأهمية التي يوليها لهذه المحاكمة رغم أنه لا يواجه فيها عقوبات سجن.

