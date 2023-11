تراجع رهيب لآلان .. اكتشف بديله في صدارة القيمة السوقية في دورينا

وأصبحت قيمة آلان في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم تقتصر على 5.5 مليون يورو بعد أن كانت 8 ملايين يورو في السابق.وتعد هذه أقل قيمةٍ سوقيةٍ للاعب أصحاب السعادة منذ 2013، وتحديدا منذ أن كانت قيمته السوقية تقدّر بـ4 ملايين يورو.

واحتل الصدارة من حيث القيمة السوقية في دورينا باكو ألكاسير، مهاجم الإمارات (الصقور)، والذي تبلغ قيمته السوقية 8 ملايين يورو. وحل في المركز الثاني 4 لاعبين تساووا بقيمةٍ سوقيةٍ تقدّر بـ6 ملايين يورو، وهم يوري ميديروس، نجم النصر (العميد)، وسفيان رحيمي، صانع ألعاب العين (الزعيم)، وكريستيان جوانكا، نجم الوحدة.

أما الاسم الرابع، والذي وضع نفسه أيضا في صدارة اللاعبين المواطنين من حيث القيمة السوقية، فهو فابيو ليما، هدّاف الوصل (الإمبراطور).

