تراجع أرباح «شيفرون» مع تباطؤ أعمال التكرير

تراجعت أرباح «شيفرون» الأمريكية خلال الربع الثالث من العام، وسط انخفاض أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج، ورغم ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وأظهر تقرير نتائج أعمال «شيفرون» انخفاض صافي أرباح الربع الثالث إلى 6.5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.48 دولارات للسهم، مقارنة بصافي أرباح الربع المناظر من العام السابق عند 11.2 مليار دولار بما يعادل 5.78 دولارات للسهم.

وتراجعت أرباح الشركة الأمريكية من أعمال ضخ النفط والغاز بـ 3.8 % إلى 5.76 مليارات دولار خلال الربع، مقارنة بنحو 9.3 مليارات دولار قبل عام، لكن معدل الضخ اليومي ارتفع إلى 3.1 ملايين برميل بعد أن بلغ 3 ملايين برميل في الربع المناظر قبل عام، وذلك بفضل استحواذها على «بي دي سي إنرجي». headtopics.com

وانخفضت أرباح «شيفرون» من أعمال التكرير إلى 1.68 مليار دولار مقارنة بـ2.53 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وعزز تراجع أداء أعمال التكرير التابعة لها في الخارج مقارنة بمكاسبها في الولايات المتحدة؛ من تراجع الأرباح الإجمالية خلال الفترة.

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