تدشين مشاريع تطويرية استعدادا لمهرجان 'ليوا الدولي'

وتتضمن المشاريع الجديدة توسعة أكبر للطرق الداخلية، وتجهيز الشوارع المختلفة في منطقة مرعب، وإنشاء طريق خارجي، ومواقف للسيارات، وتوسعة منطقة المطاعم، وافتتاح مخيمات جديدة. ويتطلع النادي من خلال هذه المشاريع لجعل النسخة المرتقبة (2024) مختلفة عن المواسم الماضية، مع اكتمال البنية التحتية لاستضافة الأعداد الضخمة من الجماهير، والمشاركين، والتي ينتظر المنظمون أن تحقق أرقاما قياسية في هذه النسخة. ويترقب عشاق رياضة المحركات، والسيارات، والدراجات، والرياضات التراثية، 24 يوماً من المنافسات الرياضية، التي تختتم بالتحدي الكبير مع بطولة "مرعب للسيارات".

أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أعلن نادي ليوا الرياضي تدشين مشاريع تطويرية جديدة خلال الفترة المقبلة في منطقة 'تل مرعب'، استعدادا لاستقبال مهرجان 'ليوا الدولي'، خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر المقبل. ويمثل المهرجان ، الذي ينظمه النادي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وجهة رياضية وسياحية مهمة في منطقة تل مرعب.

