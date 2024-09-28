تدشين نصب تذكاري لعرب الفعلية في كوريا الجنوبية

تدشين النصب التذكاري شهد فعاليات تراث ية إماراتية. من المصدردشّن معهد الشارقة لل تراث نصباً تذكارياً لفن العيّالة الإمارات ي في جزيرة نامي ب كوريا الجنوبية ، ليمثل رمزاً للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به الإمارات ، وليكون جسراً حضارياً يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين، إذ سُميت الحديقة التي يزينها المجسم ذو التصميم اللافت حديقة الإمارات .

وأضاف أن «العيالة» «هو أكثر من مجرد فن شعبي، إنه تعبير عن الروح الجماعية والتلاحم الذي يجمع بين أبناء الإمارات. ومن خلال هذا النصب، نأمل بناء جسور جديدة للتعاون الثقافي، وتعزيز اللقاء الإنساني بين الشعبين».وتابع الدكتور المسلّم: «يمثل نصب فن العيالة، نقطة ارتكاز في رحلات التواصل الثقافي، ما يؤكد توثيق علاقتنا المتينة مع كوريا الجنوبية عبر رمز حضاري يعكس تراثنا الغني، إذ سيتيح لزوار الجزيرة الفرصة للتعرّف إلى فنون الإمارات وتقاليدها الأصيلة.

من جانبه، عبّر سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية، عبدالله سيف النعيمي، عن فخره بهذا الحدث التاريخي. وقال: «إنه لمن دواعي السرور أن نجتمع هنا في هذه المناسبة الرائعة، خلال الكشف عن نصب فن العيالة في جزيرة نامي الجميلة، إذ لا يرمز هذا الحدث إلى التعاون الفني بين الدولتين فحسب، بل أيضاً إلى تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات وكوريا».

ويتكون النصب من سبعة أعمدة متصلة بقاعدة واحدة، تمثل الترابط بين الإمارات السبع، إذ تمت إضافة أسماء الإمارات إلى كل من هذه الأعمدة عن طريق الحفر باللغتين العربية والإنجليزية، انتقالاً للجزء الذي أضيفت له مقابض اليد في الجزء العلوي للأعمدة التي تمسك بالعصي المستخدمة في فن العيالة، وجسّدت بشكل متناغم الحركة، ليمثل الروح المعنوية التي يؤديها «الرزيفة».

تراث فن العيلّة الإمارات كوريا الجنوبية

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