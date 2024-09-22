تخطط وزارة التجارة الأمريكية لحظر الأجهزة والبرامج الصينية والروسية للسيارات المتصلة بالإنترنت

تخطط وزارة التجارة الأمريكية للكشف عن قواعد مقترحة لحظر الأجهزة والبرامج المخصصة للسيارات المتصلة بالإنترنت المصنوعة في الصين و روسيا . وعقدت وزارة التجارة اجتماعات مع خبراء الصناعة في الأشهر الأخيرة بهدف معالجة المخاوف الأمنية التي أثارها الجيل الجديد من السيارات الذكية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد العديد من السيارات اليوم، سواء أكانت تعمل بالبنزين أم الكهرباء، مجهزة بأجهزة تربطها بالإنترنت أو بخدمات السحابة، ما يجعلها أهدافاً محتملة للاختراق. والقيود المقترحة تأتي نتيجة لتحقيق في مخاطر الأمن السيبراني المتعلقة ببرمجيات المركبات الصينية، أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس.

سيارات متصلة بالإنترنت أمن سيبراني صناعة السيارات الصين روسيا

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