تخبط سياسي وعسكري في إسرائيل حول «طوفان الأقصى»

نفذتها «حماس»، تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن اتهامه مسؤولين أمنيين وآخرين في الاستخبارات بالفشل في اكتشاف الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، وتطور إلى حرب، في وقت تحدثت تقارير أمريكية عن أن إسرائيل أوقفت خطط الاجتياح البري الواسع لغزة واستبدلتها بتوغلات برية محدودة.

وكان نتنياهو قد وجه لهؤلاء عبر حسابه على منصة «إكس» تويتر سابقاً، في الليل اتهامات، لكنه حذف المنشور لاحقاً واستبدله بعد بضع دقائق باعتذار. وكتب نتنياهو في المنشور «لم يبلغ رئيس الوزراء تحت أي ظرف، بنوايا حماس القتالية». وأضاف «جميع المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس الأمن الداخلي، كانوا يعتقدون أن حماس كانت تخشى التحرك وتسعى إلى ترتيب».

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن «إسرائيل أوقفت خطط اجتياح بري واسع النطاق لغزة واستبدلتها بتوغلات برية محدودة»، مشددين على أن «وقف إسرائيل لهذه الخطط يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن». headtopics.com

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن الحرب ستكون «طويلة وصعبة» وكرر الدعوة إلى المدنيين الفلسطينيين بإخلاء شمال قطاع غزة الذي تركز إسرائيل هجماتها عليه. (وكالات)

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