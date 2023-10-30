تحقيق بعد مصرع لاعب هوكي بزلاجة لاعب منافس

فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقاً بعد مصرع نجم هوكي جليد في مباراة إثر مرور شفرة الزلاجة على عنقه أثناء التحام مع لاعب آخر .

وفي التفاصيل، كان الأمريكي آدم جونسن (29 عاماً) نجم نوتنجهام بانثرز يلعب تحت أنظار خطيبته أمام شيفيلد ستيلرز وفجأة سقط واختلطت دماؤه مع ثلج الحلبة . وسارع زملاؤه ولاعبو الخصم لنجدته وتوقف اللعب تحت أنظار 8 آلاف متفرج فيما أدركت خطيبته أنها النهاية ونزلت إلى الملعب لتدعو له في مشهد ترك حزناً كبيراً في المجتمع بعد إعلان وفاته في المستشفى .

ودعم اللاعبون والأندية عائلة جونسن وأيضاً اللاعب الكندي مات بيتغريف (31 عاماً) الذي تسببت شفرة زلاجته في الحادثة المميتة وتعاطفوا معه وقد يفضي التحقيق لاتخاذ المزيد من الاحتياطات لحماية أعناق اللاعبين مستقبلاً. headtopics.com

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