تحفظ من المجر وسلوفاكيا.. الاتحاد الأوروبي يؤيد مساعدات جديدة لأوكرانيا

أيد معظم زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، منح دعم مالي إضافي لأوكرانيا، في حربها مع روسيا، لكن المجر وسلوفاكيا أبدتا تحفظات، وذلك قبل قرار يتعين على التكتل اتخاذه بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول.

واقترحت المفوضية الأوروبية، أن تخصص دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أموالاً إضافية في مراجعة لميزانيتها المشتركة لتمويل إنفاق مشترك آخر حتى عام 2027، يشمل تقديم مساعدات جديدة بقيمة 50 مليار يورو (52.8 مليار دولار) لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في محادثات زعماء الاتحاد الأوروبي حول الموضوع في بروكسل «هناك وجهة نظر قوية تقول إننا بحاجة إلى أموال إضافية لأوكرانيا، ويكاد يكون هناك إجماع على ذلك... لكن لا يوجد اتفاق يذكر على مصدر توفير هذه الأموال». headtopics.com

وقالت المفوضية الأوروبية، ومقرها بروكسل، هذا الأسبوع، إن إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بلغ قرابة 83 مليار يورو منذ الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. وإضافة إلى تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على روسيا. وتهدف القمة في بروكسل إلى تسليط الضوء على دعم الاتحاد المستمر لكييف حتى مع اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وجاء في مسودة بيان مشترك لزعماء التكتل، أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم مالي واقتصادي وإنساني وعسكري ودبلوماسي قوي لأوكرانيا وشعبها مهما طال الوقت».لكن المجر انتقدت بصراحة هذه السياسة، ويبدو أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيستو انضم إلى المعسكر المجري. headtopics.com

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الجمعة، بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في قتال روسيا فشلت.

وأردف قائلاً: «الأوكرانيون لن ينتصروا في ساحة المعركة». وأظهرت لقطات من بداية القمة الجمعة، أنه كان يقف بمفرده، بينما حيا زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرون بعضهم عند وصولهم إلى غرفة المناقشات.

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