تحديث أمني عاجل لهواتف آيفون وأبل تحث مستخدميها على تثبيته

أصدرت أبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.

وتم إصدار تحديث iOS 17.1 الليلة الماضية، وهو متاح لأجهزة "آيفون XS" والإصدارات الأحدث، وفقا لروسيا اليوم. وتوضح أبل: "يقدم هذا التحديث إمكانية استمرار عمليات نقل AirDrop عبر الإنترنت عندما تخرج من نطاق AirDrop.

ويتضمن هذا الإصدار أيضا تحسينات على StandBy وApple Music، بالإضافة إلى ميزات أخرى وتصحيحات للأخطاء وتحديثات أمنية لجهاز "آيفون" الخاص بك". علاوة على ذلك، يعالج التحديث المخاوف المتعلقة بالإشعاع المفرط في "آيفون 12"، والذي أدى إلى حظر الجهاز في فرنسا. headtopics.com

وفي الشهر الماضي، طُلب من شركة التكنولوجيا العملاقة بالتوقف عن بيع "آيفون 12" في فرنسا، بعد أن أظهرت الاختبارات أن النموذج أنتج مستويات إشعاع أعلى من عتبة الأمان في الاتحاد الأوروبي. وطُلب من أبل أيضا إصلاح الهواتف الذكية الموجودة عبر التحديث أو استدعاء كل جهاز "آيفون 12" تم بيعه في البلاد.

وأوضحت أبل: "يتضمن iOS 17.1 تحديثا لجهاز "آيفون 12" للمستخدمين في فرنسا لاستيعاب بروتوكول الاختبار المحدد الذي يتطلب طاقة أقل عندما يكون على سطح ثابت". ولتنزيل iOS 17.1 على جهاز "آيفون" الخاص بك، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات، ثم النقر فوق عام. وانقر فوق تحديث البرنامج، ومن المفترض أن يظهر تحديث iOS 17.1 على شاشتك. headtopics.com

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