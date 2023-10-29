تحدي القراءة العربي في دورته السابعة يختار غداً بطل «أصحاب الهمم»

يترقب العالم العربي غداً الثلاثاء، لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة لفئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للتحدي، للمرة الأولى، ما يعكس حرص المبادرة على الاهتمام بأصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم لإثبات جدارتهم وتفوقهم، حيث شارك 22506 طلاب وطالبات في التصفيات على مستوى الدول، واشترطت لجنة التحكيم لفئة أصحاب الهمم، قراءة إجمالي 25 كتاباً.

واستطاع غريب، الذي يعاني من إعاقة بصرية، بفضل جده ونظرته الإيجابية المتفائلة وتعاونه اللامحدود وحبه الخير لكل المحيطين به، أن يحقق التفوق في دراسته منذ الصغر، على نحو أذهل الجميع دون أن يلتفت إلى التحديات التي وقفت حجر عثرة في طريقه، ولعل أبرزها تعلم طريقة برايل التي تتطلب وقتاً وجهداً لإتقانها.

ويضيف: «الشعور الأجمل كان عندما توجت بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات، وسأعمل على بذل قصارى جهدي للفوز بالتحدي على مستوى العالم العربي». ويتحدث غريب عن تجربته مع القراءة: «بدأت تجربتي مع القراءة منذ الصغر عندما كنت في الصف الثالث الابتدائي، حيث نصحتني معلمتي بأن أجعل الكتاب صديقاً لي، وكنت أحب القراءة كثيراً لدرجة أنني قرأت ما يزيد على 130 كتاباً، أسرتي كانت تحفزني دائماً وتوفر لي الكتب المسموعة وكذلك مدرستي التي أشركتني في العديد من المسابقات، وخصوصاً تحدي القراءة العربي التي غيرت الكثير في شخصيتي، وزادت من ثقتي في نفسي وقدرتي على تحمل المسؤولية، فالاختلاف عن الآخرين قد يكون نعمة». headtopics.com

وعميد الأدب العربي الأديب الراحل طه حسين مثلها الأعلى، أما الشخصية التاريخية التي تتمنى أن تكون مثلها فهي السيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، أم المؤمنين وأولى زوجات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتقول مريم: «عشت تجربة قاسية عندما كنت في الخامسة من عمري، أجريت عملية جراحية في عيني اليسرى وطمأن الأطباء أسرتي بأن العملية ناجحة وسأرى وأعيش كبقية الأطفال، ولكن تدهورت الأمور ولم أرَ، وبعد ذلك قضيت وقتاً طويلاً في العزلة بعيداً حتى عن أسرتي، ولكن بفضل دعم الأسرة استطعت بصعوبة أن أخرج من تلك المحنة، خرجت إلى العالم مرة أخرى، والحمد لله شاركت في هذه التجربة لأثبت أن أصحاب الهمم وإن مروا بتجارب صعبة، فإن هذه التجارب ليست إلا تجارب تثبت المعدن الأساسي، لابد أن يرفع الإنسان سقف دعائه وأن يكون... headtopics.com

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من سيكون بطل «أصحاب الهمم» في تحدي القراءة العربي؟يترقب العالم العربي يوم 31 أكتوبر، لمعرفة بطل «تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة، لفئة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي أضيفت في الدورة السابعة للمرة الأولى اقرأ أكثر ⮕

الملايين حول العالم ينتظرون إعلان «البطل السابع»تتجه الأنظار إلى دبي بعد غد لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة اقرأ أكثر ⮕

من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟- 22506 طلاب وطالبات شاركوا في التصفيات على مستوى الدول. - من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟• المشاركون في التصفيات النهائية أحرزوا المراكز الأولى من بين 22506 طلاب وطالبات.• الإعلان عن اسم البطل في 31 أكتوبر خلال الحفل الختامي في أوبرا دبي. • 200 ألف درهم جائزة بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم. اقرأ أكثر ⮕

من سيكون بطل فئة أصحاب الهمم في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب «بطل تحدي القراءة العربي» في دورته السابعة؟موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

لمن سيكون لقب 'بطل تحدي القراءة العربي' في دورته السابعة؟دبي في 28 أكتوبر / وام / تتجه الأنظار إلى دبي في 31 أكتوبر الجاري لمعرفة بطل تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، بعد معرفة أسماء أبطال الدول المشاركين في التصفيات النهائية للتظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي شهدت في دورتها السابعة مشاركة قياسية بلغت أكثر من 24. اقرأ أكثر ⮕