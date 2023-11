تحدي سيح السلم يدشن سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب تحدي سيح السلم الذي حققته في الموسم الماضي بواسطة الفارس الواعد راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي»، فيما أحرز المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «تاتارينو» لإسطبلات MRM، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» لإسطبلات الريف عجبان.

وأضاف العظب لـ«البيان» أنه تم اعتماد برنامج السباقات لهذا الموسم قبل مدة زمنية كافية والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأحداث المهمة أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وجميعها سباقات تصب لمصلحة رياضة الآباء والأجداد ودعم موروثنا العريق، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الموسم الجديد الذي يأمل أن يكون موسماً ناجحاً ومميزاً لجميع الأطراف المشاركة في منظومة السباقات، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركاء والجهات المساهمة في تنظيم ونجاح...

