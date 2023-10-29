تحديثات خرائط غوغل.. خصائص مميزة بالذكاء الاصطناعي

والملاحة غوغل مابس (Google Maps)، خلال الأسابيع والشهور المقبلة، من خلال دمج خدمة فيو ستريت مع التصوير بالأقمار الصناعية لجعل خدمة الملاحة والتنقل أكثر سهولة للمستخدمين.

وأوضحت في بيان، أن خاصية «إيمرسيف فيو فور روتس» (عرض شامل للطرق) التي كشفت عنها لأول مرة في مؤتمر «غوغل آي/أو» في وقت سابق من العام الجاري، سيتم دمجها مع التصوير بالأقمار الصناعية. وتعطي خاصية إيمرسيف فيو للمستخدم عرضاً تمثيلياً مرئياً أفضل للطريق، من خلال عرض المباني وأوراق الشجر للمساعدة في تقديم صورة للعالم على هاتفه المحمول، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي تدمج مليارات صور «فيو ستريت»، والصور الجوية، حتى يمكن للمستخدم أن يعرف الشكل الحقيقي للمطعم، أو المتنزه الذي يقصده قبل أن يصل إليه بالفعل. ومن المقرر إطلاق خاصية «إيمرسيف فيو» خلال الأسبوع الجاري في عدد من المدن والعواصم لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل «أندرويد»، و«آي.أو.إس». headtopics.com

أيضاً أطلقت «غوجل غاصية» أخرى هي «لينز إن مابس (عدسة على الخرائط)»، التي تساعد المستخدم على توجيه خدمة «غوغل مابس» باستخدام كاميرا الهاتف المحمولة، وستعرض هذه الخدمة معلومات للمساعدة في معرفة أقرب ماكينات الصراف الآلي والمطاعم والمقاهي، وسيتم توفيرها في 50 مدينة إضافية على مستوى العالم.

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