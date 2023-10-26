تحدي «قمم الإمارات» ينطلق 4 نوفمبر | صحيفة الخليج

، الذي سيقام 4 نوفمبر المقبل في رياضتي «المشي الجبلي» للذكور والإناث من جميع الأعمار، و«الجري الجبلي» ويشمل 8 فئات بين أعمار 18 و29 و39 و40 و49، وفوق الـ50 سنة.

ويحصل الفائزون في «قمم الإمارات» على فرصة المشاركة في ماراثون عالمي، إضافة إلى جائزة أخرى لمن ينجح في إكمال 5 سباقات. ويأتي شعار تحدي «قمم الإمارات» «ارفعه عالياً.. ارفعه بفخر» متزامناً مع احتفالات الإمارات بيوم العلم في 3 نوفمبر المقبل.

وتبدأ المنافسات من «جبل جيس» في رأس الخيمة، على مسار «وادي شحا» في 4 نوفمبر، وتقام المرحلة الثانية في حتا يوم 11 نوفمبر على مسار «حتا ساين»، تليها المرحلة الثالثة في الفجيرة يوم 18 نوفمبر على مسار «جبل الرهام»، ثم المرحلة الرابعة في الشارقة، على مسار «جبل الرابي» يوم 25 نوفمبر، وتختتم المنافسات في العين يوم 2 ديسمبر على مسار «جبل حفيت». headtopics.com

وقالت خلود سالم الجنيبي أمين عام اتحاد الإمارات للرياضة للجميع: «فخورون بإطلاق أول فعاليات الاتحاد لرياضة تسلق الجبال، تزامناً مع احتفالات الوطن الغالي بيوم العلم».

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