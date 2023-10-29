تحديد مدة غياب تشواميني عن ريال مدريد

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن نجم ريال مدريد، الفرنسي تشواميني، سيغيب لثمانية أسابيع على أقل تقدير، وذلك بعد أن أعلن النادي اليوم في بيان صحافي عن إصابة اللاعب بكسر في مشط القدم، بسبب الإجهاد المتواصل الذي تعرض له. ومن المنتظر أن يغيب تشواميني عن مباريات مهمة لريال مدريد، ومنتخب فرنسا خلال شهر نوفمبر المقبل.

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن أن نجم ريال مدريد، الفرنسي تشواميني، سيغيب لثمانية أسابيع على أقل تقدير، وذلك بعد أن أعلن النادي اليوم في بيان صحافي عن إصابة اللاعب بكسر في مشط القدم، بسبب الإجهاد المتواصل الذي تعرض له. ومن المنتظر أن يغيب تشواميني عن مباريات مهمة لريال مدريد، ومنتخب فرنسا خلال شهر نوفمبر المقبل.

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إصابة تشواميني وغيابه عن ريال مدريد لنهاية العامأعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني أصيب بكسر في مشط قدمه اليسرى خلال مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ومضيفه برشلونة حامل اللقب (2-1) السبت في المرحلة الحادية عشرة. اقرأ أكثر ⮕

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