تحت رعاية حمدان بن محمد.. «تحدي دبي للياقة» يدشن نسخته السابعة بفعاليات متنوعة اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق، اليوم، النسخة السابعة من «تحدي دبي للياقة»؛ المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سموه في عام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.
ويضم برنامج النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة، التي تستمر حتى 26 نوفمبر المقبل، مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة، التي تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزز مكانة دبي كأكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية؛ مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة؛ مثل اليوغا الهوائية والتجديف على...
وتستهدف النسخة الجديدة تحقيق رقم قياسي جديد في عدد المشاركين وكسر حاجز 2.2 مليون مشارك الذي سجل العام الماضي بعدما استقطبت الفعاليات الرئيسة التي أقيمت على شارع الشيخ زايد نحو 35 ألف دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» و193 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري»، إضافة إلى آلاف المشاركين الذين استقطبتهم الفعاليات المتنوعة والجاذبة في قرى اللياقة وحصص التدريب بمراكز اللياقة البدنية في مختلف مناطق دبي. headtopics.com
وتفصيلاً، سجل تحدي دبي للياقة مشاركة 8 ملايين و236 ألف شخص على مدار النسخ الـ6 الماضية، بواقع 786 ألفاً في النسخة الأولى (2017)، ومليون مشارك في النسخة الثانية (2018)، و1.1 مليون في 2019، و1.5 مليون مشارك في النسخة الرابعة (2020)، و1.65 مليون في النسخة الخامسة (2021)، و2.2 مليون في النسخة السادسة (2022).
وتتوزع قرى اللياقة البدنية بين 3 مناطق مختلفة في دبي حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من المشاركين وعشاق النشاط البدني، وتضم جميعها مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية وحصص اللياقة والفعاليات، ما سيحولها إلى مراكز رياضية ممتعة ونابضة بالحياة تشجع كل الأفراد على المشاركة. headtopics.com
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