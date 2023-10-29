تجهيز 20000 حزمة إغاثية بمشاركة 5000 متطوع في حملة 'تراحم من أجل غزة'

أبوظبي في 29 أكتوبر / وام / تستمر المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الإمارات بحملة "تراحم من أجل غزة"، التي تشهد زخماً قوياً متواصلاً بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع بالتوازي مع الجهود الرسمية في تجسيد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة.

تشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية.وعملت حملة "تراحم من أجل غزة" منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية وتجهيز 58000 حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية.

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