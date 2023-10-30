تجزئة القيمة الاسمية لأسهم «أبوظبي للفنادق» إلى 10 فلوس

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة المقاصة والتسوية والإيداع، قامت بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق من 1 درهم إلى 10 فلوس للسهم الواحد في النظام الآلي لإدارة المقاصة بعد جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وأشار السوق في بيان على موقعه الإلكتروني إلى أنه سيتم تحديث حسابات العملاء بمعادلة 10:1 وتم التداول على الأسهم المذكورة ابتداء من جلسة الاثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكانت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، قد وافقت مؤخراً على تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة وتعديل النظام الأساسي ليعكس القيمة الاسمية وعدد الأسهم بعد التجزئة.

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