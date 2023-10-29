تثبيت عقوبة إيقاف غنام في الدوري السعودي

في جميع المسابقات الرسمية محلياً بناء على تقرير حكم مباراة النصر وأبها في الجولة التاسعة من الدوري.

في غضون ذلك تباينت آراء القانونيين كون قرار الانضباط تضمن نصاً أحقية النصر بالاستئناف على القرار ما بين مؤيد لقرار الاستئناف الذي يستند إلى تعديل في اللائحة وبين معارف كون التعديل لايستند لقانون ، ولم تبد إدارة النصر أي تعليق على القرار.

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