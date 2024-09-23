تبدأ دبي المرحلة الثانية لتشغيل المركبات ذاتية القيادة قبل نهاية العام

أكدت هيئة الطرق و المواصلات في دبي أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لل مركبات ذاتية القيادة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم زيادة عدد المركبات من 5 إلى 10 مركبات والتوسع في مناطق تشغيلها لزيادة نضج الأنظمة والتقنيات وجمع أكبر قدر البيانات وفهم سلوكيات السائقين والركاب في هذه المناطق.

وقال خالد العوضي، مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إنه تم تشغيل 5 مركبات كروز من الجيل الأول في منطقة جميرا الأولى في العام الماضي، وتحديداً في المنطقة الممتدة بين متحف الاتحاد وقناة دبي المائية، لافتاً إلى أنه سيتم مضاعفة عدد المركبات والتوسع في منطقة التشغيل التجريبي لتشمل الجزء الأكبر من منطقة جميراً الأولى قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الهيئة تقوم من خلال التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة بمسح الطرق ورسم الخرائط والتعرف على سلوكيات السائقين والمشاة وجمع البيانات واختبار التقنيات على العلامات والإشارات المرورية، مشيراً إلى أن المركبات ذاتية القيادة ترتكز بشكل كبير على تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تشهد تطوراً متسارعاً، وحينما يحين موعد تشغيلها الرسمي في طرق دبي، نتوقع حدوث المزيد من التحسين في جوانب السلامة، وعلاوة على ذلك، نؤكد أننا لن نعمل على تشغيل تلك المركبات في طرق دبي ما لم نكن واثقين بنسبة 100 % من أنها...

مركبات ذاتية القيادة دبي الذكاء الاصطناعي السلامة المواصلات

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