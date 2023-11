تباين أداء الأسهم الخليجية في أولى جلسات نوفمبر

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 1.17% إلى 10814.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليون سهم. وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام 0.92% إلى 6471.73 نقطة، من خلال تداول 129.73 مليون سهم، بقيمة 32.43 مليون دينار.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.37% إلى 1,922.11 نقطة، من خلال تداول 1.69 مليون سهم، بقيمة 759386 ديناراً بحرينياً. وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.59% إلى 9579.350 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 171.218 مليون سهم، بقيمة 433.130 مليون ريال.وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشرالبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.52% إلى 22433.38 نقطة.

