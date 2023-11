تايلاند تسجل بداية قوية بمنافسات «آسيوية الأوبتمست» في أبوظبي

وكان سباق التصفيات انطلق الثلاثاء، وتمكن التايلاندي بايلين جارونبون من التفوق بحصد الصدارة في منافسات اليوم الأول القوية، وحصل الإسباني خوان دومينغو على المركز الثاني في تصفيات اليوم الأول، متفوقاً على الإيطالية بيانكا مارشيسيني التي حصدت في العام الماضي برونزية بطولة أوروبا.

وسجل خليفة الرميثي نجم المنتخب الإماراتي مركزاً متقدماً في اليوم الأول بحلوله في المركز العشرين، وكان خليفة قد حقق ذهبية في دورة الألعاب العربية في الجزائر في بداية صيف 2023. وتدخل المنافسة أجواء أكثر ندية من خلال البطولة التي تتواصل بشكل يومي من خلال التصفيات والسباقات، وتقام المنافسة برعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي، وأيضاً بمتابعة الاتحاد الآسيوي للإبحار الشراعي والرابطة الدولية لقوارب الأوبتمست.

وأكد خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي أن البطولة حققت نجاحاً وتفوقاً فنياً كبيراً في الأيام الماضية، وستستمر حتى النهاية من واقع المشاركة القوية لقرابة 170 متسابقاً من 28 دولة في المنافسة، وقال: «نتابع الحدث العالمي الكبير وتجمع الأبطال من كل دول العالم، وجميل جداً أن يظفر أبطالنا بالاحتكاك مع أقوى المنتخبات لاكتساب الخبرة والمهارة في المشاركات المختلفة».

