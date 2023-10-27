تأهل الترجي التونسي والوداد المغربي لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

أكمل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، بفوز الأول على مازيمبي الكونغولي 3-0 والثاني على إنييمبا النيجيري بالنتيجة نفسها في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

كان الترجي قد خسر 0-1 ذهابا لكنه قلب النتيجة لصالحه بثلاثية بمباراة الإياب ليحسم المواجهة لصالحه 3-1 في مجموع المباراتين، فيما جدد الوداد فوزه على إنييمبا بعد التغلب على الفريق النيجيري 1-0 ذهابا ليفوز 4-0 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الترجي مع الوداد في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.

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تأهل الترجي التونسي والوداد المغربي لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقيتونس - الدار البيضاء في 26 أكتوبر / وام / أكمل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، بفوز الأول على مازيمبي الكونغولي 3-0 والثاني على إنييمبا النيجيري بالنتيجة نفسها اليوم الخميس في إياب الدور ربع النهائي للبطولة. اقرأ أكثر ⮕

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