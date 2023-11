تأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن لدور الـ 16 بكأس ألمانيا

ولحق الفريقان بركب المتأهلين لدور الـ16، فيما ودع فرايبورج البطولة بالهزيمة 1-3 أمام ضيبفه باديربورن في مباراة أخرى اليوم بالدور الثاني للبطولة.وتجرى قرعة الدور الثالث يوم الأحد المقبل، فيما تقام مباريات ذلك الدور يوم 5 و6 ديسمبر المقبل.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: حمد الله وبنزيمة يقودان الاتحاد لدور الثمانية بكأس الملكموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ليما وأحمد حمدان نجوم «سبورت فور أوول»توج أيقونة الوصل ولاعب منتخب الإمارات الوطني فابيو دي ليما بكأس سبورت فور أوول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مواجهة ثأرية بين النصر والاتفاق في كأس السعوديةيشهد ملعب الأول بارك الجامعي في الرياض الثلاثاء، مواجهة ثأرية بين النصر وضيفه الاتفاق ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي انطلق الاثنين، وسجل تأهل الهلال والفيصلي والخليج...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: 8 أرقام جديدة وبطاقة تأهل لـ'باريس' تتصدر مكاسب الإمارات في 'البارالمبية الآسيوية'موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 8 أرقام جديدة وبطاقة تأهل لـ'باريس' تتصدر مكاسب الإمارات في 'البارالمبية الآسيوية'دبي في الأول من نوفمبر / وام / حققت رياضة الإمارات العديد من المكاسب، خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في هانجتشو بالصين، وتخطت هذه المكاسب التتويج بـ11 ميدالية ملونة وضعتها في صدارة ترتيب البعثات العربية بالدورة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أحمد بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالمبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕