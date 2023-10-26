تأجيل تصوير فيلم أحمد السقا «ثلج أحمر»

وصرح المخرج محمد هشام الرشيدي أن الفيلم توقف تصويره إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى عدم معرفته بالخطوة التالية فيما يتعلق بمشروع «ثلج أحمر»، بحسب موقع «القاهرة 24».

واستغرق صناع فيلم «ثلج أحمر» عدة أشهر في التحضير لتصويره، حيث تدور معظم أحداثه خارج مصر، وهو ما يتطلب السفر إلى عدد من أماكن التصوير في روسيا وتركيا. واستهدف صناع فيلم «ثلج أحمر» عرضه في بداية عام 2024، قبل تغيير موعد العرض ليصبح في عيد الفطر المقبل، إلا أن تعطل التصوير مجدداً، قد يتسبب في عرضه بموعد متأخر من فصل الصيف.

يذكر أن المخرج محمد هشام الرشيدي تكتم على تفاصيل فيلم «ثلج أحمر» من تأليف عمر عبد الحليم وإنتاج وليد صبري، وانشغل خلال الأشهر الماضية بالاستقرار مع الشركة المنتجة على الأبطال المشاركين في الأدوار الرئيسية إلى جانب أحمد السقا، واختيار أماكن التصوير، قبل تعطل المشروع. headtopics.com

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