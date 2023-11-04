تأجيل عودة دي يونج لبرشلونة

أرجأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، استعادة خدمات فرينكي دي يونج، نجم خط وسطه، والمصاب منذ سبتمبر/أيلول المنصرم. وكان دي يونج قد شوهد وهو يتدرّب الأسبوع الماضي مع زملائه لخوض موقعة "الكلاسيكو" ضد الغريم التقليدي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني. وكان ثمة تكهنات عن احتمالية إدراج الدولي الهولندي ضمن قائمة هيرنانديز للقمة، حتى وإن لم يشارك في التشكيلة الأساسية.

وبدا وأن الإصابة التي مُني بها دي يونج في الكاحل في طريقها للتعافي خلال الفترة المقبلة، ليرجع للظهور في المستطيل الأخضر. إلا أن الآلام استمرت في مداهمة النجم، لتلفت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن لم يتدرّب حتى مع زملائه لمواجهة ريال سوسييداد ضمن منافسات الجولة الـ12.أما "سبورت"، فأكدت على أن دي يونج سيمكث على مقاعد البدلاء على الأقل حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ولا تتوقع الصحيفة الصادرة من كتالونيا عودة ابن الـ26 عاما للعب قبل لقاء رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري

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