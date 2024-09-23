تأثيرات الحرمان من النوم على الصحة

التعب والانزعاج وتقلب المزاج من أهم أعراض قلة النوم . لكن عدم الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة لا يجعلك خاملا وعصبيا فحسب، بل له أضرار لا يمكن تجاهلها.

وتحدث قلة النوم بسبب نقصان عدد الساعات التي يقضيها الشخص وهو نائم، أو انخفاض جودة النوم، أي أن النوم ليس مريحا والشخص يستمر بالاستيقاظ. قد تواجه أيضا صعوبة في التركيز أو تعلم أشياء جديدة. قد تتأخر إشارات جسمك أيضا، مما يقلل من تنسيقك ويزيد من خطر وقوع الحوادث. تؤثر قلة النوم أيضا سلبا على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية. قد تشعر بمزيد من نفاد الصبر أو عرضة لتقلبات المزاج. يمكن أن يعرض أيضا عملية اتخاذ القرار والإبداع للخطر.

وفي اختناق النوم يحدث انقطاع للتنفس خلال النوم، نتيجة حدوث استرخاء في جدران الحلق، مما يؤدي إلى ضيقه وتوقف التنفس الطبيعي، وقد يؤدي هذا إلى انقطاع النوم. كما أن لانقطاع التنفس خلال النوم آثارا سلبية على صحة الشخص، قد تصل للسكتة الدماغية.

النوم الأرق الصحة الجهاز العصبي الجهاز المناعي

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