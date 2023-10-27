بيلينغهام.. ضيف جديد في الكلاسيكو 255 بين برشلونة والريال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم إلى الكلاسيكو 255، بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، حيث ستكون الأنظار مسلطة على ضيف جديد هو نجم ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يخوض أول مباراة كلاسيكو رسمية له. ويصل الفريقان إلى المواجهة الكبرى، وريال مدريد يتصدر المسابقة بعد 10 جولات، بـ25 نقطة، بنفس عدد نقاط جيرونا الثاني، بينما برشلونة ثالثاً بـ24 نقطة.

وفي المقابل يغيب عن الريال، البرازيلي ميليتاو، والحارس كورتوا، فيما سيعود ناتشو للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف. وسيكون الحوار مثيراً بين نجم الريال بيلينغهام الذي سجل للريال 11 هدفاً في 12 مباراة في كل المسابقات، بينها 8 أهداف في «الليغا»، وفينيسيوس، في مقابل نجوم برشلونة توريس، ويامال، وفيلكس الذي يخوض أيضا الكلاسيكو الأول له.

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