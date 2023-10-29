بيلاروسيا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، مضيفاً أنه يتعين على الجانبين الجلوس والتفاوض على إنهاء الصراع.

وقال لوكاشينكو «هناك ما يكفي من المشاكل على الجانبين، وبشكل عام، أصبح الوضع الآن في طريق مسدود بشكل خطير، لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء ويعزز موقفه أو يطوره بشكل كبير».وقال البيت الأبيض، إن القوات الروسية واصلت توغلها هذا الأسبوع بالقرب من مدينة أفدييفكا المدمرة في دونيتسك وتكبدت خسائر فادحة، لكن الجبهة الشاسعة في أوكرانيا لم تتحرك على نحو يذكر في العام الماضي على الرغم من الهجوم المضاد العنيف الذي شنته كييف منذ أشهر.

وقال لوكاشينكو، الذي قدم أراضي بلاده منصة انطلاق للهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في عام 2022، إن مطالب أوكرانيا لروسيا بالانسحاب من أراضيها يجب حلها على طاولة المفاوضات «حتى لا يموت أحد». وأفاد لوكاشينكو في مقطع مصور على شكل أسئلة وأجوبة نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء «نحن بحاجة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق».وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، خلال اجتماع ضم أكثر من 60 مستشاراً للأمن القومي أن خطته للسلام المكونة من عشر نقاط، التي تتضمن دعوات لاستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. headtopics.com

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