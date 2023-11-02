بيع 3 شقق في «ون زعبيل» دبي بـ 263 مليون درهم

وجاءت نخلة جبل علي ثانيا من خلال صفقتين بنحو 86 مليون درهم، ثم بلو واترز ثالثا بصفقة واحدة. ولامست مبيعات السوق العقاري في دبي خلال اقل من ساعتين نحو 430 مليون درهم نتجت عن 27 صفقة.
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WAMNEWS: مليارا درهم تصرفات عقارات دبيدبي في الأول من نوفمبر / وام / بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم. فقد شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 72 مبايعة أراض بقيمة 858.84 مليون درهم و249 مبايعة شقق وفلل بقيمة 514.04 مليون درهم.
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WAMNEWS: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.
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