بيت الحكمة يستقبل زوار المعرض لتعريفهم بمفهوم الاستدامة

ويستقبل بيت الحكمة زوار المعرض في جناحه الذي يجسّد في تصميمه مفهوم الاستدامة عبر ثلاثة أقسام تمنح الزوار تجربة استثنائية للتعرف على هذا المفهوم الضروري حيث يسلط القسم الرئيسي للجناح الضوء على التصميم الهندسي المستدام لبيت الحكمة والذي رُوعي فيه الاعتماد على عناصر البيئة الطبيعية في مساحاته الداخلية المختلفة وحدائقه الخارجية بجانب اتباع أحدث الأساليب في إعادة التدوير واستخدام الأنظمة الذكية التي تسهم في ترشيد استخدام الكهرباء والمياه.

وينتقل الزوار بعد ذلك إلى قسم آخر يأخذهم في رحلة بصرية غنية للتعرف على مفهوم الاستدامة في الإسلام والذي تجلى في عدة مظاهر من بينها "الحِمَى" القديمة التي وجدت في عهد النبوة والخلفاء الراشدين حيث كان يحرُم فيها الصيد والرعي لغرض الحفاظ على البيئة على غرار المحميات الطبيعية في عصرنا الحديث وبعدها يعرّج الزوار على منصة تعرض مجموعة مختارة من كتب بيت الحكمة المتعلقة بالبيئة في الإسلام والحضارة الزراعيّة والحياة البريّة والمحميات الطبيعيّة وغيرها. وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة : يعد بيت الحكمة اليوم مصدر إلهام للأجيال القادمة ونموذجاً للمؤسسات الرائدة في تبني الممارسات الصديقة للبيئة وستشكل دورة هذا العام من معرض الشارقة الدولي للكتاب منصّة مميزة لإثراء وعي القراء والزوار بأهميّة الاستدامة، فنحن مؤمنون بأن المعرفة ونشر مفاهيم الاستدامة يشكلان دافعاً لتحفيز الأفراد لفهم دورهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه البيئ

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