بيان توضيحي من العراق حول الامتناع عن التصويت بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب في غزة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف بعد منتصف ليل الجمعة/السبت بأن العراق أكد موقفه المبدئي عبر رعايته وانضمامه إلى قرار وقف الحرب ضد غزة الذي أُقر خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال في بيان إن" العراق سجل تحفظه على بعض الكلمات الواردة في القرار، التي تتعارض والتشريعات الوطنية، منها خيار حل الدولتين والمساواة بين المدنيين من الفلسطينيين وأعدائهم". وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة" بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في غزة.

وطالب القرار بتوفير الإمدادات والخدمات "المستمرة والكافية ودون عوائق" للمدنيين المحاصرين داخل القطاع، حيث تشير التقارير الإخبارية إلى أن إسرائيل قامت بتوسيع العمليات البرية وحملة القصف المكثفة.حماس تؤكد جاهزيتها لمواجهة أي هجوم بري إسرائيلي على غزة headtopics.com

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