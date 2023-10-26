بيانات الوظائف البريطانية «غير دقيقة بالمرة»

تواجه المملكة المتحدة شهوراً من عدم اليقين إزاء وضع سوق العمل لديها، بعدما حذر محللون من أن البيانات الرسمية، التي أظهرت زيادة طفيفة لمعدل البطالة، كانت غير دقيقة بالمرة. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني عن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، من 4% في الربع السابق، مع انزلاق معدل التوظيف بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 75.7% خلال الفترة عينها.
ولم يكن مكتب الإحصاء الوطني قادراً على إصدار البيانات المُعتادة، بسبب تزايد المشكلات المتعلقة بالمسح الذي يقوم به. فقد انخفض معدل الاستجابة للمسح منذ الجائحة إلى مستويات لم تعد النتائج موثوقة بموجبها، وسط تباين في الأشهر الأخيرة مقارنة بمصادر أخرى للبيانات.
وقال فيليب شو، الخبير الاقتصادي لدى «إنفستك»، إن البيانات الصادرة، يجب التعاطي معها «بقدر كبير من الحذر». وذكر أن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا تفتقر الآن لبيانات مهمة يمكن أن تعينها في تحديد أسعار الفائدة «في وقت يشكل الاعتماد فيه على البيانات هو المبدأ الموجه». headtopics.com
وأوضح مورغان أن النهج الذي اتبعه المكتب، استخدم السجلات الموقتة للضريبة وبيانات الإعانة، والتي ثبُتَ كونها دليلاً موثوقاً على التغيرات التي طرأت على مشهد التوظيف في العام الماضي، مضيفاً أن ذلك «يحافظ على دقة إحصاءاتنا الرئيسية». وسيكون المكتب قادراً على إصدار بياناته، وفق استطلاع مُحدّث للقوى العاملة، اعتباراً من ربيع 2024، بحيث يعكس نسبة أكبر وأكثر تمثيلاً من السكان.
وقالت هانا سلوتر، الخبيرة الاقتصادية لدى مركز «ريزولوشن فاونديشن» البحثي: «ما زلنا لا نعلم ما إذا كان التوظيف فشل في النمو منذ الجائحة، أم ارتفع بمليون وظيفة»، مشيراً أن هذا من شأنه عرقلة «قرارات حاسمة» بشأن أسعار الفائدة وضعف النشاط. headtopics.com
وأعلن المكتب تقديرات أقل لضعف النشاط الاقتصادي مقارنة بما أظهرته بياناته السابقة، حيث أشار إلى أن 20.9% من البالغين في سن العمل كانوا لا يعملون بوظيفة ولا يبحثون عن واحدة في الفترة الأخيرة.