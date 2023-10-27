بيانات قوية للنمو الأمريكي تدعم الدولار

ارتفع الدولار، أمس، ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث، بعد أن أظهرت بيانات نمواً قوياً في الولايات المتحدة، ما يشير إلى تعزيز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكن الين ظل حول مستوى 150 للدولار قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات، أول من أمس، نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بأسرع وتيرة في عامين تقريباً، إذ أسهم ارتفاع الأجور نتيجة قوة سوق العمل في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي. ومع صدور مسوح جديدة أظهرت أيضاً قوة الأنشطة التجارية أيضاً، زادت التوقعات بأن يستمر بنك الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي» في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، مما دفع الدولار إلى الارتفاع بصورة كبيرة هذا الأسبوع.

واستقر مؤشر الدولار عند 106.52، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 106.89 في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.35 %. وواجه اليورو صعوبة في تحقيق مكاسب، واستقر عند 1.0559 دولار، وفي سبيله لتسجيل خسارة أسبوعية، 0.25 %. وتراجع الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.2117 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى في 3 أسابيع سجله الخميس عند 1.2070 دولار. headtopics.com

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.635 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في عام عند 0.6271 دولار، أول من أمس. وواصل الين الياباني التذبذب على الجانب الأضعف عند 150 للدولار، وهو المستوى الذي يقول البعض إنه قد يؤدي لتدخل السلطات اليابانية. وارتفع الين بأكثر من 0.2 %، ليحوم حول 150.10 للدولار، وهو ما يزيد بقليل على أدنى مستوى له في عام، الذي سجله،أول من أمس، عند 150.78.

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