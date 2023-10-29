بورصة لندن.. إدراجات قليلة ونجاحات أقل وأقل

لم تعد سوق لندن للأوراق على الحال الذي كانت عليه من قبل، فقد أصبحت الإدراجات في البورصة نادرة، والناجحة منها أكثر ندرة. ويلقي النقاد الغاضبون باللوم في ذلك على ركود الاقتصاد بعد «البريكست»، والإجراءات الروتينية، وأيضاً لمديري الصناديق المتلهفين على العائدات. هذه العوامل يعتقد أنها أثقلت كاهل لندن عبر خصم هيكلي كبير.

لا أحد ينكر أن مكرر ربحية السهم في سوق المملكة المتحدة عند مستويات منخفضة. وكان مكرر الربحية، قبل استفتاء «بريكست» في 2016، عند مستويات تتماشى مع متوسط عالمي يقارب 15 ضعف الأرباح الآجلة، بل كانت هناك علاوة صغيرة إذا ما استبعدنا الولايات المتحدة من المقارنة.

ويقوم اعتراض أرنولد على أن هذه المقارنات ليست مقارنة المثل بالمثل. فقد قارن فريق أرنولد 60 من كبرى الشركات في المملكة المتحدة مقابل نظيرات بالولايات المتحدة اعتبروها الأقرب من حيث النوع، فقارنوا «كومباس» بـ«أرامارك» لتوريد المواد الغذائية، و«رينيشو» و«إنفنت» للخدمات الهندسية. headtopics.com

وقد يقول أحد المتهكمين إنه بإمكانك دعم أي نظرية تريدها عن طريق بيانات انتقائية. ومع ذلك، يُنسب الفضل إلى «يو بي إس» في تحدي الرأي الشائع، والذي قد يكون خاطئاً في كثير من الأحيان. ومع ذلك، يعتقد أرنولد أن نقطة الانحراف باتت وشيكة. فهناك شريحة صغيرة فقط من أموال معاشات التقاعد المُحددة لا تزال تستثمر بالأسهم البريطانية. ويُفترض أن تزداد مساهمات أنظمة التقاعد ذات الاشتراكات المحددة والمدخرات التقاعدية البديلة الأخرى. كما يُفترض أن يكون ذلك داعماً للتقييمات الأوسع للسوق الأوسع، بالإضافة إلى النوع المُستمد من مقارنات المثل بالمثل.

إن المنافع الناتجة عن ارتفاع الفائدة باتت تنحسر في المملكة المتحدة. وسجل صافي هوامش الفوائد، الذي يقيس الفجوة بين معدلات الفائدة على المدخرات والقروض لدى المصارف 3.04 %، ما يقل عن نسبة 3.12 % المتوقعة. وخفض سي إس فينكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمصرف «باركليز»، توجيهاته بشأن صافي هوامش الفائدة للعام بأسره. وتحتدم المنافسة على الودائع في المملكة المتحدة، لذلك فقد مررت المصارف فوائد أعلى إلى المدخرين على نحو أسرع من نظرائها في القارة. headtopics.com

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