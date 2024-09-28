بنوك تقدم عروض «الربع الأخير» لشراء المديونيات وتأجيل أول قسط حتى 7 أشهر

بنوك تقدم عروض «الربع الأخير» لشراء ال مديونيات و تأجيل أول قسط حتى 7 أشهرالتاريخ:تنشط بنوك حالياً في تقديم عروض ها للربع الأخير من العام الجاري 2024، من أبرزها شراء مديونيات المتعاملين لدى بنوك أخرى.

كما تمنح بعض البنوك، المتعاملين الذين يحصلون على بطاقة ائتمان، فضلاً عن نقل مديونياتهم، هاتف «آي فون 15» بعد ثلاثة أشهر من انتظام تحويل الراتب إلى البنك الجديد. وتوافق البنوك على منح مبالغ إضافية فوق المديونية المنقولة إليها، بشرط ألا يتجاوز الاستقطاع الشهري حد 50% من الدخل المنتظم أو الراتب الشهري للمتعامل.

ولفت أكبر إلى أن جزءاً كبيراً من التمويلات الشخصية التي تمت على مدار الأعوام الأربعة الماضية كانت بسعر فائدة مرتفع، نتيجة رفع الفائدة الرئيسة، موضحاً أنه مع بدء انخفاض الفائدة، أصبح من الأفضل للمتعاملين الانتقال إلى بنوك أخرى، والاستفادة من التخفيض من ناحية، فضلاً عن الحصول على فترة راحة من عبء الدين، تختلف من بنك إلى آخر، لكنها تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل إلى ستة أو سبعة أشهر، يحصل فيها المتعامل على راتبه مكتملاً قبل أن يبدأ في سداد القسط الأول والانتظام في الدفعات الشهرية.

بنوك مديونيات ربع أخير تأجيل قسط عروض

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