بنوك عالمية لـ« البيان »: دبي تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة في 2024

توقعت مجموعة من البنوك العالمية آفاقاً اقتصادية واعدة وإيجابية لأداء اقتصاد دبي في سنة 2024، على الرغم من العديد من المخاوف والاضطرابات التي تهدد الاقتصاد العالمي، كالأحداث الجيوسياسية الجارية وأخطار الركود الاقتصادي وآثارها المباشرة في أسعار النفط، فضلاً عن محاولات السيطرة على التضخم والآثار المالية المرتبطة به.

وأضافت البنوك «التحرير المستمر لقوانين الإقامة والهجرة، وسمعة دبي في مجال التطوير العقاري الفاخر والمبتكر يجعلانها جذابة بشكل خاص للمستثمرين المحليين والدوليين، وقدرتها على جذب الأفراد الأثرياء وذوي الثروات العالية، والتضخم ما زال تحت السيطرة والدين العام منخفض، والفرص الاستثمارية الكبيرة في عدة قطاعات اقتصادية».

وتابعت «لقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بنسبة 10 % في سنة 2022 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 23 مليار دولار، وهو ما يخلق بالطبع بيئة لنمو الثروات ووظائف إضافية». headtopics.com

وذكرت «فبعد جائحة كوفد - 19، شهدنا ارتفاع أسعار الطاقة، ومجموعة من السياسات الحكومية الداعمة للأعمال التجارية والمستثمرين، وانتعاش السياحة، ما ساعد جميعها منطقة الخليج، ودبي بالأخص، على التفوق في الأداء على العديد من نظرائها العالميين».

وأكدت أن هذا مناخ ملائم للنمو، وسوف يساعد بالتأكيد على تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول سنة 2033. وأضافت عباس «تسهم عدة عوامل في توقعات النمو الإيجابية، وأهمها أنه من المتوقع أن يؤدي التحرير المستمر لقوانين الإقامة والهجرة إلى تحفيز الطلب المحلي والنمو السكاني، الأمر الذي سيكون له تأثير مضاعف إيجابي عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وخاصة مع انخفاض مستويات التضخم، ومن المتوقع أن يكون القطاع العقاري المستفيد الرئيس، إذ إن زيادة الإنفاق الاستهلاكي غالباً ما تترجم إلى ارتفاع الطلب على الإسكان والعقارات، إن سمعة دبي في مجال التطوير العقاري الفاخر والمبتكر تجعلها جذابة بشكل خاص للمستثمرين المحليين... headtopics.com

وتوقعت عباس أن تحافظ السياحة على أدائها القوي في سنة 2024، إذ إن قدرة دبي على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة والقيمة المضافة التي تقدمها تجعلها خياراً رئيساً للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة وفاخرة، وتدعم الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية السياحية ومناطق الجذب السياحي إمكان استمرار الانتعاش القوي في قطاع السياحة في العام المقبل.

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