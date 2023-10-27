بمشاركة 1750 عارضا .. “بيوتي وورلد ميدل إيست” ينطلق بدبي 30 أكتوبر

دبي في 27 أكتوبر / وام / تنطلق بمركز دبي التجاري العالمي في 30 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الـ 27 من "بيوتي وورلد ميدل إيست 2023" المعرض التجاري الدولي الأكبر في المنطقة لقطاعات الجمال والرفاهية . ويعد بيوتي وورلد ميدل إيست 2023 - الذي يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل - أكبر معرض تجاري عالمي متخصص في المنطقة، وذلك لتوسعه بنسبة 20٪ عن الدورات السابقة ومشاركة أكثر من 1750 عارضاً من 57 دولة.

ويقدم الحدث مجموعة من الفعاليات منها حفل الجوائز والمنافسات المؤتمرات والتي ستوفر كلها أفضل الفرص للموردين والعلامات التجارية والشركات للتواصل والاستكشاف. وتشهد فعالية "سيجنيتشر سينت" قيام 15 دار عطور عالمية بالكشف عن رؤيتها للعطر المميز للمعرض، كذلك تم إعداد منصة “فرونت رو من نزيه” لثلاثة أيام لتحتضن العديد من العروض، فيما تتميز أجندة "فرونت رو" لعام 2023، بأنها مليئة بأحدث الصيحات المتطورة وألمع العلامات التجارية.

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