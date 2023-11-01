بمشاركة 100 طبيب إماراتي.. «صحة أبوظبي» تطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالجينوم

وجاء إطلاق البرنامج بحضور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة- أبوظبي، والدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي، وحميد عبدالله الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، وعدد من الممثلين عن المؤسسات المشاركة في البرنامج.
ويعد البرنامج التدريبي أكبر دورة تدريبية من نوعها في مجال الجينوم السريري للمركز الدولي للأمراض الجينية، ما يعكس التزام الدائرة بصقل مهارات الأطباء في مجال طب الجينوم، ورفدهم بالمعرفة والقدرات اللازمة، وهو بتنظيم من دائرة الصحة- أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة، التي استضافت الحفل الافتتاحي، ومستشفى بريغهام للنساء، وكلية الطب بجامعة هارفارد، والمركز الدولي للأمراض الجينية.
ويأتي إطلاق برنامج علم الجينوم التدريبي استمراراً للشراكة البناءة بين دائرة الصحة أبوظبي، والمركز الدولي للأمراض الجينية، وذلك في أعقاب توقيع إعلان التعاون، خلال مشاركة الدائرة في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023.
وتعتبر الدورة، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، أول برنامج في المنطقة يتولى تنفيذه خبراء من المستشفيات التعليمية التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، ويهدف إلى تزويد الأطباء بالمعرفة والمهارات اللازمة، للتعامل مع الحالات الجينية والجينومية سريرياً.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة– أبوظبي: «تمضي أبوظبي قدماً في تعزيز مكانتها وجهة رائدة في المنطقة للرعاية الصحية والابتكار في علوم الحياة، في الوقت الذي نواصل فيه تعزيز أطر التعاون مع شركاء عالميين بارزين، والعمل جنباً إلى جنب، للارتقاء بنتائج الرعاية الصحية ومستوى جودتها في أبوظبي وحول العالم.
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