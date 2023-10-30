بمحرك 10 أسطوانات.. أول «لامبورغيني» دفع رباعي رياضية تصل الإمارات

أعلنت «لامبورغيني أبوظبي ودبي» عن إطلاق السيارة الرياضية المرتقبة عالية الأداء الأولى من نوعها «هوراكان ستيراتو» التي تُلائم جميع التضاريس في دولة الإمارات.
وترتقي «هوراكان ستيراتو»، التي تم إطلاقها في صالة عرض «لامبورغيني» في دبي، بمعايير الأداء والرفاهية والأناقة، متجاوزة حدود التميز الهندسي، لتعكس مزيجاً سلساً بين التصميم المتطور والقوة الاستثنائية لتوفير تجربة قيادة استثنائية. وصُمّمت هذه السيارة لضمان تجربة قيادة ممتعة على كافة المسارات كالأسفلت أو الأسطح غير المعبّدة أو الترابية، لتضع بذلك مفهوماً جديداً للسيارات الرياضية ولتؤكّد على المبادئ التوجيهية للعلامة التجارية، ألا وهي الجرأة والأصالة والأداء غير المتوقع.
وقال راكان تركي، الرئيس التنفيذي لشركة «لامبورغيني أبوظبي ودبي»: «ترسي ستيراتو معايير جديدة لقوة الأداء و التصميم. وتجسد التزامنا بالابتكار والجودة التي لا تُضاهى وتمثّل سعينا للارتقاء بالسيارات الرياضية إلى آفاق جديدة. ويُعدّ الكشف عن هذه السيارة الرياضية الاستثنائية خير دليل على طموحنا لفتح آفاق جديدة في صناعة السيارات. headtopics.com
وتكشف النظرة الأولى إلى سيارة «سيتراتو» عن روح المغامرة التي تُميّزها، حيث تم تصميمها بنظام تعليق يرفع السيارة بمقدار 44 ميلليمتر عن الأرض مقارنة بطراز «هوراكان إيفو»، فضلاً عن زيادة عرض المسار الأمامي بأكثر من 30 ميلليمتر والخلفي بأكثر من 34 ميلليمتر. وبالإضافة إلى دورها في حماية هيكل السيارة، فإن واقي الجزء السفلي الأمامي المصنوع من الألومنيوم، والعتبات المعززة والناشر الخلفي وأقواس العجلات القوية تؤكد مجتمعةً على قوة أداء السيارة.
وتتيح «هوراكان ستيراتو» الجديدة كلياً إمكانيات غير محدودة تقريباً لتخصيص مظهر السيارة. ويُقدّم برنامج «لامبورغيني أد بيرسونام» للعملاء إمكانية الاختيار بين 400 لون خارجي وأكثر من 60 لون لتصميمات الجلد والتنجيد بمادة الكانترا. headtopics.com