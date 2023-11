بلينكن يزور إسرائيل الجمعة ويتوقف في محطات أخرى بالمنطقة

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة في وقت سابق اليوم إن ما لا يقل عن 50 فلسطينيا قتلوا في قصف جوي إسرائيلي لمخيم للاجئين في شمال غزة، بينما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مسلحي حركة حماس المتمركزين في شبكة أنفاق مترامية الأطراف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن "الوزير بلينكن سيسافر إلى إسرائيل يوم الجمعة لعقد اجتماعات مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك سيقوم بزيارات أخرى في المنطقة".وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي سيتوقفان عن الخدمة خلال ساعاتتوقيف روسيين في نيويورك بتهمة شحن مكوّنات أسلحة

