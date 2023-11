بلينكن يزور سيؤول الأسبوع المقبل لبحث «قضايا بيونغ يانغ»

والزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية أمريكي للبلاد منذ عامين ونصف، وتأتي وسط تعاون أمني متزايد بين الدولتين الحليفتين وتزايد المخاوف بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا. وأدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى جانب اليابان، مؤخراً توريد أسلحة ومعدات عسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا، وعرضت ما قالت إنها أدلة تؤكد تسليم مثل هذه الشحنات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: سيؤول: إغلاق بيونغ يانغ لسفارتيها بأنجولا وأوغندا مؤشر على صعوبات اقتصاديةسيؤول - (رويترز) قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إن إغلاق كوريا الشمالية لسفارتيها في أنجولا وأوغندا في الآونة الأخيرة، يدل على وجود صعوبات تواجه الدولة المنعزلة في جني أموال بالخارج، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها. وتتمتع أنجولا وأوغندا بعلاقات ودية مع كوريا الشمالية منذ سبعينيات القرن الماضي، مع الحفاظ على التعاون العسكري.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: بلينكن يزور إسرائيل الجمعة ويتوقف في محطات أخرى بالمنطقةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ترايثلون «أوشيانيك خورفكان» ينطلق 4 نوفمبرينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم السبت المقبل «ترايثلون أوشيانيك خورفكان»، بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية واتحاد

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: جائزة زايد للاستدامة.. حلول مبتكرة للحماية من آثار التغيّر المناخيتُعلن جائزة زايد للاستدامة، الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل، خلال مؤتمر «COP28»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: رئيس الوزراء المصري من سيناء: لن نسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابناأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: بلينكن: أميركا تدعم استمرار هجوم إسرائيل على قطاع غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕