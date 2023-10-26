بلينكن ووانغ يي يبحثان صراع الشرق الأوسط و«بحر الصين»

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحظى بفرصة بحث المخاوف الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، وجهود استعادة الاتصالات بين جيشي البلدين خلال زيارة وانغ.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستحظى بفرصة بحث المخاوف الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، وجهود استعادة الاتصالات بين جيشي البلدين خلال زيارة وانغ.

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أمريكا تعزز حماية مصالحها في الشرق الأوسطموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

واشنطن تخطط لإجلاء عشرات الآلاف من الشرق الأوسط حال اتساع الصراعتستعد إدارة بايدن لاحتمال أن يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الأميركيين إلى الإجلاء من الشرق الأوسط إذا لم يكن من الممكن احتواء إراقة الدماء في غزة، وفقًا ل اقرأ أكثر ⮕

الذهب يصعد وسط تراجع عوائد السندات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسطموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسطموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

«كريستيز» تستضيف مزاداً لـ58 عملاً من فنون الشرق الأوسطأعلنت دار كريستيز عن استضافة مزاد موسم الخريف الخاص بفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة، ضمن أمسية مسائية مباشرة تقام يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني اقرأ أكثر ⮕